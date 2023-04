Bizar: dieven stelen zwaneneieren: "Verkocht in Midden-Oosten"

In De Moeren bij Veurne hebben stropers opnieuw een nest van een koppel knobbelzwanen leeggeroofd. Volgens sommigen worden de eieren voor veel geld verkocht, tot in het Midden-Oosten.

"Niet enkel in De Moeren"

Volgens Norbert Roothaert van Natuurpunt, die in de buurt van het nest woont, gaat het om een lucratieve handel die zich niet alleen in De Moeren maar ook in andere streken van West-Vlaanderen afspeelt.

Hij weet zeker al van een vijftal nesten die in de regio van De Moeren zijn leeggeroofd. Ook in Brugge werden al heel wat nesten leeggeroofd.

"Verkocht tot in Saudi-Arabië"

'Verleden jaar was er een nest waar er zes eieren werden uitgebroed maar plots waren ze verdwenen,' zegt Norbert. Voetstappen rond het nest laten vermoeden dat de eieren werden geroofd.

De geroofde eieren worden in een broedmachine uitgebroed en de kuikens worden dan verkocht voor heel veel geld in binnen- en buitenland. Zelfs landen als Saudi-Arabië staan op de verkooplijst van de stropers.

Dit handeltje zou al jaren bezig zijn en is al aangeklaagd door Natuurpunt, zegt Norbert.