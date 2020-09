Bizar accident in Wevelgem

In Wevelgem gebeurde zaterdagmiddag een bizar ongeval. Een 93-jarige bestuurster verloor de controle over haar wagen na een rotonde. Twee andere wagens raakten betrokken.

Toen de 93-jarige bestuurster omstreeks 14u45 de rotonde met de de op- & afritten naar het vliegveld en de E403 gepasseerd was en vermoedelijk in de richting van Wevelgem-centrum wou rijden, liep het fout. Ter hoogte van de Westvlaamse Steencentrale verloor de vrouw om onbekende reden de controle over het stuur en botste ze met een voorligger.

Daarna week ze uit naar links en knalde de vrouw aan de andere kant van de straat tegen een geparkeerde pick-up. Omdat gevreesd werd dat de bestuurster gekneld zat, snelden brandweer en ziekenwagen ter plaatse. De lichtgewonde dame werd met hulp van de brandweer uit het voertuig bevrijd en naar het ziekenhuis overgebracht.