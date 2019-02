Bistro weer open na verwoestende brand

Negen maanden na de verwoestende brand is Bistro BiBoo in Anzegem weer helemaal opgebouwd en klaar om klanten te ontvangen.

Het gebouw liep zware schade op. Na talloze onderzoeken van experten, konden de uitbaters uiteindelijk hun levenswerk weer opbouwen. Daarmee komt voor hen een einde aan een moeilijke periode. Gisteravond mochten de mensen die na de brand en bij de opbouw een handje toestaken, als eerste gasten de nieuwe zaak bekijken.

Levenswerk kwijt

Het nieuwe interieur en vooral de nieuwe keuken van Bistro BiBoo laten niet vermoeden dat alles 9 maanden geleden in puin lag. Op 10 mei vorig jaar zagen Laura Soetens en Stijn Deleersnyder hun levenswerk in vlammen opgaan. In de vroege ochtend werden ze door het brandalarm gewekt. Ze hadden nog net de tijd om het gebouw te verlaten. Niemand raakte gewond, maar de schade was enorm.

"Meer tijd voor dochter"

De brand is mogelijk veroorzaakt door een ledverlichting in de keuken. "Ik heb dat eigenlijk een plaatsje gegeven en we moeten vooruit", zegt Laura Soetens van Bistro Biboo. Het heeft geen zin om daarbij stil te staan. We gaan het beter doen en we gaan nog eens herbeginnen. Soms was het een beetje moeilijk om onze weg te vinden maar ook meer tijd voor onze dochter. Dat was dan wel het positieve".

Vrijdag terug open

Vrijdag gaat het restaurant weer open voor het publiek. "De reservaties blijven opnieuw binnenstromen. Als de vroegere vaste klanten bellen terug. Iedereen is heel enthousiast. Het ziet er alleen iets anders uit", zegt Stijn Deleersnyder van Bistro Biboo.

