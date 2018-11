Bistro Père et Mère in Bib Gourmandgids

De erkenning door dezelfde inspecteurs van de meer beroemde Michelingids is waardevol, maar er is ook kritiek. Want een kwalitatief product serveren voor zo weinig geld, wordt steeds moeilijker. “8chef” uit Koksijde stond liefst zeven jaar in de Bib Gourmand, maar door de steeds stijgende product- en energiekosten, kozen deze uitbaters om niet langer in de gids opgenomen te worden. Bekijk het videoverslag hierboven.