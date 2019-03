Bistro Less opent zijn deuren in Brugge

Bistro Less, het nieuwe restaurant van Gert De Mangeleer en Joachim Boudens gaat morgen open op het Zand in Brugge.

Gert De Mangeleer was de sterrenchef van sterrenrestaurant Hertog Jan. De nieuwe bistro is een totaal ander concept. De keuken is internationaler met vooral gerechten en invloeden uit de wereldkeuken. Daarvoor reisde Gert De Mangeleer ook de wereld rond.

Het restaurant biedt een unieke beleving. Bezoekers kunnen de hele dag binnen lopen. Voor wie dat graag wil is er een plaatsje met zicht op de open keuken.