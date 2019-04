Bissegemse frituur beste van Vlaanderen

Nadat frituur Davy al eerder de beste frituur van Kortrijk en West-Vlaanderen werd, wint het ook de strijd om de titel van 'Beste Frituur van Vlaanderen'. Nochtans was het geen makkelijke keuze voor de jury., dat na een ex aequo met een Hoegaardense frituur uiteindelijk toch voor de Bissegemse frituur koos. Zo blijft de titel dus wel in West-Vlaanderen, nadat vorig jaar frituur 't Brochetje uit Izegem won.

Driesterrenrestaurant

Uitbater Davy Vannieuwenhuyze staat al sinds z'n 19de in het frietkot aan het station, maar had oorspronkelijk toch andere toekomstplannen. Als jaargenoot van tv-kok Jeroen Meus in hotelschool Ter Duinen stond het zo goed als zeker vast dat hij chefkok zou worden. Hij liep zelfs stage in een driesterrenrestaurant in Frankrijk, maar Davy besliste toch om een frituur in Bissegem over te nemen. Ondertussen helpt ook Davy's echtgenote Melissa mee in de zaak en ook de drie kindjes van het koppel helpen af en toe al eens een handje.

Gratis Bicky Burgers

Naast de titel van 'Beste Frituur van Vlaanderen' winnen Davy en Melissa ook een cheque van 1.000 euro en een jaar gratis Bicky Burgers.