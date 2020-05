Bisschop Lode Aerts maakt in brief balans op van acht weken lockdown

Nu de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus stilaan versoepeld worden, steekt bisschop Lode Aerts gelovigen een hart onder de riem via een open brief. Dat deed hij eerder ook al aan de start van de lockdown.

Enkele versoepelingen die de Nationale Veiligheidsraad deze week aangekondigde, waren ook van toepassing op de kerk. Zo mogen vanaf 18 mei opnieuw dertig, in plaats van vijftien, mensen aanwezig zijn op huwelijken en begrafenissen. "Een hoopvolle ontwikkeling", meent de bisschop.

Voorbereidingen voor exit uit lockdown

Toch wijst hij erop dat het ook voor gelovigen en de kerk moeilijke tijden blijven: "Binnen in de kerk is het nog steeds ongewoon stil en kalm. En dat valt ons moeilijk. Het doet pijn dat we nog niet kunnen bijeenkomen rond de Heer, het geloof vieren en elkaars vreugdes en zorgen delen."

Het bisdom van Brugge gaat ervan dat er tot 8 juni geen publieke liturgische vieringen, pastorale bijeenkomsten en vergaderingen kunnen plaatsvinden. Dat komt overeen met de derde fase in het afbouwplan van de Nationale Veiligheidsraad. In zijn brief verwijst bisschop Lode Aerts alvast naar de voorbereidingen die de Belgische bisschoppen samen treffen voor de religieuze exit uit de lockdown.

"Vertrouwen en geduld"

Meer informatie daarover volgt pas na goedkeuring van de Veiligheidraad. "Het wachten duurt lang. Dat klopt. Ons geduld wordt op de proef gesteld. Laten we vertrouwen en elkaar geduldig dragen", besluit de bisschop dan ook zijn brief. De volledige open brief is hier te lezen.