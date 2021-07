Biostoom slaat energie op in containergrote batterij

De batterij is zo groot als een container en zorgt ervoor dat de stroomvoorziening op het elektriciteitsnet stabiel blijft. Dat is noodzakelijk, klinkt het bij Biostoom Oostende, zeker nu er steeds meer wind- en zonne-energie is waardoor de energieproductie fluctueert. “Met deze batterij is de kans heel klein dat het licht bij de inwoners van Oostende flikkert”, zegt Philip Peeters, afgevaardigd bestuurder bij Biostoom.

Bij een te lage netfrequentie, omdat er bijvoorbeeld maar weinig wind of zon is, plaatst de batterij energie op het net. Bij te hoge frequentie zal ze energie opslaan. Als de batterij helemaal geladen is, kan ze gedurende 1 uur stroom voorzien voor 2500 gezinnen. De investering is goed voor 640.000 euro. Daarvan nam de Vlaamse regering 200.000 euro voor haar rekening.