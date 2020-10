Bioscopen weer dicht: "toch hopen op mooie kerst"

"Het ontmoedigt ons hele team," zegt Alain Himpe van Kinepolis. "Vanaf morgen staan we weer op werkloosheid en het probleem is dat we geen perspectief hebben. Maar we zijn ervan overtuigd dat we er in 2021 weer zullen staan."

Inhaalbeweging met kerst?

Gisteravond kwam nog een veertigtal mensen kijken naar de herneming van ‘The Lord Of The Rings’. En ook in de andere zalen nam een beperkt aantal toeschouwers plaats, ver uiteen en met mondmasker. Er komen hoe dan ook weinig nieuwe films uit, maar de cinemagigant hoopt om in de kerstperiode nog een kleine inhaalbeweging te kunnen maken, maar het is afwachten. (lees verder onder de foto)

"Wij hadden natuurlijk gehoopt op een mooie herfstvakantie," zegt Himpe. "Wij hopen nog steeds op een mooie kerstvakantie. Als dat er niet is, dan gaan wij andere middelen moeten zoeken om verder te kunnen doen in de toekomst."