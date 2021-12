Bioscopen heropenen deze week, Lumière vandaag al

Kinepolis zal op 1 januari opnieuw de deuren openen. Lumière in Brugge opende vandaag al om 14 uur, er zat 40 man in de zaal. Cityscoop in Roeselare opent morgen en de Budascoop in Kortrijk wacht tot vrijdag.

Door de uitspraak van de Raad Van State over de cultuursector, mogen ook de bioscopen weer open gaan. Simon Vanbeylen, Cinema Lumière Brugge: "We waren natuurlijk heel blij dat we weer mochten open gaan. Maar net zoals bij de sluiting, heeft dat wel impact op de werking. De cinema heeft niet zomaar een aan- en uitknop. We hebben natuurlijk het personeel moeten verwittigen, de service, de films moeten afleggen. Er komt veel meer bij kijken dan enkel de deuren sluiten en terug openen."

Het is ongezien. Steeds minder mensen en sectoren leggen zich neer bij een maatregel van het overlegcomité, die als een onbezonnen beslissing aanvoelt. De cultuursector ging als eerste in het verzet, maar effent daarmee misschien het pad voor andere sectoren, zoals de sport. In ieder geval maakt de politiek geen goede beurt. "In eerste instantie was er bij het sluiten een groot gevoel van onrecht, wat wel logisch is als een sector moet sluiten. En nu voelen we ons heel erg blij dat we de deuren mogen open doen. Elke dag, zeker in de kerstvakantie, telt voor de cinema. Dat zijn onze topdagen in het hoogseizoen."

Kinepolis

Kinepolis, de grootste bioscoopketen van het land, met vestigingen in onder meer Oostende, Brugge en Kortrijk, bereidt zich alvast voor op een heropening vanaf 1 januari. "Wat we ervaarden als een onrechtvaardige beslissing wordt nu rechtgezet", zegt woordvoerster Anneleen Van Troos. "Dat doet deugd, maar het is ook een ware rollercoaster. We gaan opnieuw aan de slag met personeelsplannning, programmatie, ticketverkoop, enzovoort."