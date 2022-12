Bioloog Jane Goodall aan dolfinarium Brugge: "Stop met dolfijnen in gevangenschap"

De Britse bioloog Jane Goodall richt zich in een nieuwjaarsboodschap tot Boudewijn Seapark Brugge en minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. "Stop met het houden en kweken van dolfijnen in gevangenschap."

"Dit is een boodschap voor minister Ben Weyts en de mensen in Vlaanderen en België", begint Jane Goodall haar videoboodschap. "Voor vele jaren spreek ik me uit tegen het houden en kweken van dolfijnen in gevangenschap", gaat ze verder.

"Intelligente dieren"

"Dolfijnen zijn hoogst intelligente zoogdieren, ze reizen in grote sociale groepen in de Oceaan", vertelt Goodall. Volgens de Britse bioloog kunnen we "onmogelijk voldoen aan hun welzijnsvereisten als we ze vasthouden in aquaria".

"Bezoekers zullen niets leren over hun ware natuur door hen circusachtige kunstjes te zien uitvoeren in ruil voor een dode vis", reageert Goodall scherp.

Oproep tot hulp

Jane Goodall richt zich niet enkel naar de minister, maar spreekt ook Boudewijn Seapark in Brugge persoonlijk aan. "Een oproep tot hulp aan de minister en de regering om samen te werken met Boudewijn Seapark Brugge en dierenrechtenorganisatie GAIA, om te stoppen met het houden en kweken van dolfijnen in gevangenschap."

"Hoe geweldig zou het zijn als de overblijvende dolfijnen in het park naar een zee-opvangcentrum kunnen gaan waar ze een natuurlijk leven kunnen leiden?"

Vrijlating

De videoboodschap van Goodall kadert in een oproep van dierenrechtenorganisatie GAIA, die al meermaals pleitte voor de vrijlating van de dolfijnen uit het park in Brugge.

In 2019 liet minister Ben Weyts al weten dat hij dolfijnen in gevangenschap wil verbieden in de toekomst. Het Boudewijn Seapark in Brugge is het enige nog bestaande dolfinarium van het land. Tot op vandaag heeft Weyts nog geen beslissing genomen over een eventueel uitdoofbeleid.