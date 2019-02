Binnenkort verbod op pulsvisserij

Dat zijn onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten woensdagavond overeengekomen.

Pulsvisserij is in principe verboden in de Europese Unie, maar de regelgeving vertoont hiaten waar vooral Nederlandse vissers van profiteren. De techniek verjaagt vissen uit de zeebodem, waarna ze gemakkelijker met netten kunnen worden gevangen. De vissen kunnen evenwel letsels oplopen, en de zeebodem wordt leeggeschraapt. Door de uitzondering waar Nederland gebruik van maakt, klagen Vlaamse en Franse vissers over minder grote vangsten in hun wateren.

Helft Nederlandse vloot

Onderhandelingen tussen de Europese instellingen, die woensdagavond succesvol afgerond werden, leiden er nu toe dat de helft van de Nederlandse 'kottersvloot' tot 1 juli 2021 kan blijven vissen met de pulstechniek. Het gaat om 42 schepen. De overige 42 schepen raken hun vergunning dit jaar kwijt. Maar als uit nieuw wetenschappelijk onderzoek zou blijken dat de pulsmethode dan toch niet schadelijk is voor het milieu en de vissen, kan het verbod worden teruggedraaid.

Sceptische reacties

Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) reageert sceptisch op het akkoord. "Dus: je overtreedt de regels, je schreeuwt moord en brand en uiteindelijk houd je nog 50 procent over daar waar je eigenlijk slechts 5 procent zou mogen overhouden", werpt hij de Nederlanders voor de voeten. "Abstractie makend van de mensen achter die cijfers, is dit niet minder dan een slechte klucht."

