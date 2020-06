Binnenkort overleg over kerncentrale Gravelines

Minister van Binnenlandse zaken Pieter De Crem zal een overleg organiseren met zijn Franse collega die bevoegd is voor de nucleaire veiligheid in zijn land. Dat heeft hij geantwoord in de commissie binnenlandse zaken. Ook gouverneur Decaluwé zal daarbij aanwezig zijn.

Verschillende West-Vlaamse Kamerleden hebben hem geïnterpelleerd over de veiligheid in de Franse kerncentrale van Gravelines, net over de grens.

In een rapport van de Franse nucleaire waakhond werd de uitbater van de kerncentrale in gebreke werd gesteld omdat de externe veiligheid in geval van een explosie in één van de reactoren, onvoldoende gegarandeerd zou zijn. De eigenaar krijgt tot eind oktober de tijd om daar wat aan te doen. Verschillende politici pleiten alvast voor een betere communicatie.

