Binnenkort makkelijk en kosteloos overstappen naar andere verzekeraar

Zoals in energie- en telecommarkt

“Na één jaar moet iedereen zijn of haar contract kunnen opzeggen, wat zorgt voor meer concurrentie en lagere prijzen. Op die manier volgen de verzekeringscontracten dezelfde regeling zoals bij de energie- en telecommarkt”, zegt Melissa Depraetere.

“We betalen veel te veel voor onze verzekeringen. België staat op nummer 3 in Europa. In januari steeg de brandverzekering met bijna 11 procent. De autoverzekering werd 4 à 5 procent duurder. Dat komt omdat er te weinig concurrentie is op de verzekeringsmarkt.

Uit een studie van Corona Direct eind 2020 blijkt dat 56% nooit verandert van verzekeraar. Dat komt de prijzen niet ten goede”, aldus Depraetere.

Makkelijker overstap

“Vandaag moet je hemel en aarde verzetten om over te stappen naar een goedkopere verzekering. Je kan alleen je verzekeringscontract opzeggen met een aangetekende brief. Respecteer je de opzeggingstermijn van drie maanden niet? Dan hang je vast aan een stilzwijgende verlenging.

Vooruit maakt de overstap nu makkelijker. Consumenten krijgen een maand langer de tijd om zich te verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst. Wie al één jaar een verzekeringscontract heeft, kan kosteloos opzeggen. Je contract opzeggen kan ook digitaal, via Itsme”, zegt Melissa Depraetere.

“Net zoals in Duitsland, Nederland en Frankrijk moet iedereen na één jaar zijn of haar contract kunnen opzeggen. Dat zorgt voor meer concurrentie en lagere prijzen. Op het moment dat onze koopkracht zo hard onder druk staat, moet je kunnen kiezen voor de goedkoopste verzekering die het beste bij je past. In 2019 diende Vooruit met de PS een wetsvoorstel in om een vlotte overstap van verzekeringscontracten door te voeren. Goed nieuws dat we dit nu ook kunnen goedkeuren”, besluit Melissa Depraetere.