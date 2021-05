Binnenkort kan u mede-eigenaar worden van windmolens op zee

"De energieswitch moet er één zijn van en voor iedereen. Energiebevoorrading gaat in de eerste plaats over mensen", aldus Van der Straeten. "Ik wil onze burgers hierbij betrekken om zo een maatschappelijk draagvlak te creëren. België is momenteel nummer vijf in de wereld op gebied van wind op zee. Offshore wind is een nationale trots, naast onze frieten, onze chocolade en ons bier. Ik wil dat alle Belgen kunnen delen in die trots en er mee de vruchten van plukken."

Vanaf 2023 kunnen burgers zich verenigen in zogenaamde energiegemeenschappen, waardoor ze samen kunnen investeren in windmolens in zee en deze elektriciteit dus zelf kunnen gebruiken. In België liepen eerder al enkele pilootprojecten rond die burgerparticipatie, maar een wettelijk kader ontbrak vooralsnog.

Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld) benadrukt dat windmolens op zee momenteel 2,2 miljoen Belgen voorzien van groene stroom, maar hij wil die capaciteit tegen 2030 verdubbelen. "We willen ervoor zorgen dat mensen daarbij niet alleen gebruik kunnen maken van deze hernieuwbare energie maar voortaan ook mede-eigenaar kunnen worden, samen met de gespecialiseerde bedrijven, van windmolens op zee. Het is een goede investering en zo kunnen ontwikkelaars beroep doen op extra particulier kapitaal."