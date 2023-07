Binnenkort drijvende zonnepanelen voor Oostendse kust

Zijn drijvende zonnepanelen op zee samen met windmolens de toekomst voor groene energie? In de haven van Oostende is alvast een testinstallatie van Seavolt voorgesteld aan de minister van Noordzee Van Quickenborne en staatssecretaris voor Strategische Investeringen Dermine.

De testinstallatie bestaat uit een drijvende vlotter waarop acht zonnepanelen zullen worden geplaatst. Binnen enkele weken wordt het prototype uit de Haven van Oostende gesleept tot in de offshore testzone van POM West-Vlaanderen, vlak voor de kust van Oostende. Daar zal de installatie een jaar lang worden uitgetest. In die periode wil men vooral nagaan of de zonnepanelen de energie leveren die ervan verwacht wordt. Maar ook de impact van het weer, de wind, zout water en de golven zullen worden onderzocht.

Aanvulling op offshore windturbines

Eens de zonnepanelen de test goed doorstaan, zal het consortium – bestaande uit Jan De Nul, Deme en Tractebel – in 2024 starten met de bouw van grotere vlotters met honderden zonnepanelen. Als alles volgens plan verloopt kunnen die constructies in 2025 tussen de windmolenparken geplaatst worden. Op die manier vormen de zonnepanelen een perfecte aanvulling op de windmolens op zee. Zo is er tijdens windstillere periodes over het algemeen meer zon, en omgekeerd.

De federale overheid investeert nu twee miljoen in het proefproject, en later nog eens tien miljoen.