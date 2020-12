Binnenkort camera's in Smedenstraat

Op vraag van de politie komen er camera’s in de Smedenstraat in Brugge. Er zijn steeds meer meldingen van overlast.

De politie wil de beelden gebruiken om misdrijven vast te stellen en de drukte in te schatten. De laatste jaren is er meer leegstand in de winkelstraat. Er zijn vechtpartijen en er worden soms drugs gedeald. In Brugge zijn er al heel wat bewakingscamera’s in de uitgaansbuurt en het toeristisch centrum. Door de beelden kan de politie sneller op verdachte situaties reageren en misdrijven makkelijker bewijzen. In de Smedenstraat komen twee vaste camera’s en één toestel waarmee je kan bewegen en inzoomen.