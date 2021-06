Binnenhoreca opent met CO2-meter: "Als eerste schooldag"

Cafés en restaurants zonder groot buitenterras openen morgen en dat na acht maanden sluiting. Een belangrijke nieuwe verplichting binnen is de plaatsing van een CO2-meter, net zoals bij kappers en schoonheidssalons. Om de luchtkwaliteit in de gaten te houden en zo het risico op een...

Na acht maanden sluiting gaat Resto Real in Koksijde morgen weer open. Hier kunnen binnen tot 150 gasten coronaproof tafelen, belangrijke nieuwkomer is de CO2-meter om de luchtkwaliteit te monitoren.

Bruno Scheirens, die de zaak runt met zijn zus, heeft er twee staan.

"Wij hebben ze twee weken geleden aangekocht om voor te zijn op de hetze om zeker te zijn. Het belang van de klanten om die veiligheid aan te tonen, maar ook dat het personeel zich veilig voelt".

Extra ventilatie

De meeste CO2-meters worden via het internet gekocht. De prijzen variëren van 30 tot wel 300 euro. De drempelwaarde voor goede luchtkwaliteit is 900 deeltjes per miljoen. Daarboven is extra ventilatie nodig. Bij het overschrijden van 1200 moet de zaak meteen dicht. Het risico dat het coronavirus zich via de lucht verspreidt, is dan te groot.

"Ik denk niet meteen dat wij problemen zullen hebben. We zitten met veel ramen die open kunnen. Enkele jaren geleden met de verbouwing is er een goede luchtverversing gekomen. Waardoor we de zuurstof naar binnen brengen".

"Superenthousiast om er in te vliegen"

Een buitenterras was voor dit restaurant geen optie, maar Bruno en zijn team staat na acht maanden weer klaar om morgen binnen weer gasten te ontvangen.

"We zijn superenthousiast om er weer in te vliegen. Anderzijds is het weer wennen. Een beetje als een eerste schooldag. Maar we gaan er 100% tegenaan".

Ook fitnesscentra en indoorspeeltuinen mogen morgen weer open, ook daar is een CO2-meter verplicht.