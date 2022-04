Bikes4all, ofwel fietsen voor iedereen. Dat is een nieuw project in Hooglede waarbij minder mobiele mensen fietsen kunnen ontlenen. Het gaat om aangepaste fietsen voor bijvoorbeeld mensen met een beperking of oudere personen.

Met het project Bikes4All slaat de gemeente Hooglede de handen in elkaar met zeven partners, onder wie Dominiek Savio en het woonzorgcentrum Ter Linde.

Iedereen zal de fietsen kunnen ontlenen in infopunt Trimard in Hooglede. Kaat Delrue, coördinerend directeur Dominiek Savio: "Het is belangrijk, omdat we toch wel een inclusieve werking op die manier kunnen bewerkstelligen. Zowel mensen die mobiel zijn, of minder mobiel zijn, oud en jong, kunnen gelijk wanneer zo'n fiets uitlenen."