Bijzondere Whisky verkocht aan 93.000 euro per karaf

De zaakvoerder van een whiskyshop uit Moorsele heeft twee karaffen van de oudste whisky ter wereld op de kop kunnen tikken in Schotland.

De sterkedrank zat 80 jaar op het vat. De man verkoopt zijn pronkstukken nu aan twee investeerders, maar liefst 93.000 euro per stuk.

De zaakvoerder van de whiskyshop in Moorsele rijdt straks heel voorzichtig naar Antwerpen waar een investeerder op zijn aankoop wacht. Van deze verzegelde Glenlivet zijn er wereldwijd 250 karaffen waarvan nog twee in ons land bij een andere whiskyshop. De eerste karaf van de unieke botteling ging in Hong Kong voor 165.000 euro naar een nieuwe eigenaar.

"Je moet weten dat een whisky die op het vat zit gedeeltelijk verdampt en op het ogenblik dat hij minder dan 40 % alcohol bevat is het geen whisky meer. Ze moeten dus goed controleren dat hij niet onder de 40 procent gaat en ieder jaar verliest hij één tot twee procent", klinkt het bij Martin Coene.