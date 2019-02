Bijzondere vondsten op het strand

Door een hevige onderstroom over de zeebodem spoelden plaatselijk grote hoeveelheden materiaal aan op de stranden: turf- en houtblokjes en duizenden zeeanemonen en schelpen. Het meest opvallend was de vondst van twee Kortsnuitzeepaardjes. Een eerste nog levend exemplaar werd gevonden op het strand van Wenduine, een tweede dood exemplaar werd opgeraapt op het strand van De Panne. Het Kortsnuitzeepaardje is een schaarse soort die nu en dan in de Oosterschelde, het Waddengebied en langs de Noordzeekust wordt aangetroffen.

Vooral de vondst van een zuurstofmasker van een RAF gevechtspiloot, die vermoedelijk losgespoeld werd uit het wrak van een Spitfire, is het vermelden waard.