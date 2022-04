Bijzondere tentoonstelling van glaskunst in Roeselare

‘In Vitris’ is de overzichtstentoonstelling van het werk van glaskunstenaar Joost Caen. Maar ook een aantal historische glasramen, topstukken uit zijn privéverzameling, worden voor het eerst aan een publiek getoond.

Joost Caen is glaskunstenaar, restaurateur en hoogleraar en heeft een buitengewone collectie historische gebrandschilderde glasramen. Verscheidene topstukken mogen Vlaanderen zelfs niet verlaten. Er zijn ook verschillende panelen, waarvan andere uit dezelfde reeks die in musea in Londen, New York en LA te zien zijn. Joost Caen: "Sinds een aantal jaren loopt het aantal deskundigen terug, niet alleen in België, maar ook elders in Europa en is het zaak om naar de toekomst toe voldoende jonge mensen te motiveren om deze discipline verder te bestuderen, te meer daar het een discipline is die in het verleden enorm belangrijk was. Glaskunst stond bovenaan in de hiërarchie van kunstwerken."

‘In Vitris’ loopt nog tot zondag 29 mei in de Augustijnenkerk in Roeselare.