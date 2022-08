Bijzondere recordpoging: 70 uur petanque spelen, zonder te slapen

In Middelkerke probeert Wim Dumont vanaf vrijdagavond meer dan 70 uur petanque te spelen. Hij wil zo geld inzamelen voor pleegouderschap, maar ook een jongensdroom realiseren. Pittig detail: tot maandagavond zal hij dus ook niet slapen.

Een petanqueplanning voor drie dagen, daar komt heel wat puzzelwerk bij kijken.

Maar Wim is er zeker van dat hij tegen aardig wat mensen zal mogen spelen. Zijn recordpoging is een benefiet voor pleegzorg. Wim die zelf ook pleegouder is, heeft 25 jaar geleden al eens zestig uur petanque gespeeld. Nu gaat hij voor een wereldrecord.

Niet slapen is niet eenvoudig

Hij heeft vooral geoefend op alvast 50 uur niet slapen. Wim Dumont: "Het is iets wat je moet opbouwen. Ik ben begonnen met 12 uur, dan 20 en 24 uur, en dan gaat uw lichaam er minder en minder naar vragen, naar de slaap. Ik speel in shiften van 12 uur. Dus ik speel tot morgenochtend 7 uur en dan neem ik een uur pauze. Dan neem ik dus pauze, een douche, een massage en dan speel ik weer voor 12uur."

Wim, die trouwens bus- en tramchauffeur is, hoopt vooral dat er veel volk komt om ook eens tegen hem te spelen eventueel. Tijd heb je in elk geval tot maandagavond, als je dat zelf zou willen. En Wim moet dinsdag niet werken.