Bijzondere optocht in Ingooigem

Sint-Antonius is de patroonheilige van de varkens en huisdieren. Die krijgen vanzelfsprekend een bijzondere plaats in de optocht. Kinderen van de lagere school dragen kooien met klein pluimvee en twee geslachte varkens door de gemeente.

Na de optocht volgt een misviering in de kerk. Als die is afgelopen, worden de dieren verloot onder de aanwezigen. De optocht is al ruim 70 jaar traditie in Ingooigem. Of hoe het naamfeest van de patroonheilige van de varkens en huisdieren hier elk jaar garant staat voor een heus volksfeest.