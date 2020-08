Bijzondere editie MA Festival van start

Het MA Festival is gisteren in het Concertgebouw van Brugge van start gegaan met 100 toeschouwers. Het festival dat oude muziek in de kijker zet, is één van de weinige festivals die in deze bizarre tijden wel kunnen doorgaan.

Deze editie van het MA Festival is er eentje zoals niemand het ooit meemaakte. Het publiek, 100 toeschouwers met mondmasker, zit op het podium van het concertgebouw, netjes uiteen en met een lege zaal achter de musici en solisten. "De artiesten zitten op dezelfde plaats, maar hebben zich nu omgedraaid. En het publiek zit waar normaal een symfonisch orkest zou plaats nemen, wat op dit moment niet kan. Het beeld is fantastisch, want dit is een plaats waar het publiek doorgaans weinig komt", vertelt Tomas Bisschop van het MA Festival.

Genieten

Het ensemble onder leiding van Bart Naessens met 2 sopranen brengt het meesterwerk ‘Leçons de Ténèbres’ van de Franse componist François Couperin. Voor Naessens is het vooral genieten dat hij eindelijk opnieuw op het podium kan staan: "Dat is wat iedere artiest en kunstenaar vandaag zou zeggen, dat we eindelijk terug die communicatie kunnen aangaan met ons publiek, iets waar we al die maanden hunkeren naar hebben zitten aftellen. En ik ben heel blij dat we dat vandaag terug kunnen doen."

"Enkel Belgische musici"

Het MA Festival is een van de weinige concertreeksen die kunnen doorgaan in deze coronacrisis. "We hebben ook heel veel bijgestuurd om het dan toch te kunnen laten doorgaan met de restricties die ons opgelegd worden, door met musici uit België te werken, door de locaties heel goed te kiezen en door het ook te beperken tot slechts 4 voorstellingen. Normaal hebben we er een 40-tal in 10 dagen. Nu hebben we enkel 2 weekends," aldus Bisschop.

Het volgende concert is op 8 augustus in de sint-Gilliskerk in Brugge.