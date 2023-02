Bijzondere dag voor ons: Focus en WTV blazen 30 kaarsjes uit

Een bijzondere dag vandaag. Dag op dag dertig jaar geleden zond WTV voor het eerst uit in het zuiden van de provincie. Enkele maanden later ging Focus op antenne in het noorden.

Een feestjaar dus dat we samen met u willen vieren. Vanaf vanavond zenden we ‘Preus Lik Dertig’ uit, een wekelijkse talkshow op locatie in de provincie. Met bekende West-Vlamingen en schermgezichten van toen.

Jogan Persyn: "Goede avond, West-Vlaanderen, met die woorden mocht ik precies dertig jaar geleden de aftrap geven van het eerste WTV-nieuws. En ik ben in al die tijd geen haar veranderd. Wat toen de start van een geweldig avontuur was, is intussen uitgegroeid tot een vaste waarde in het tv-landschap. Focus-WTV staat als een huis en is ongetwijfeld klaar voor de volgende dertig jaar."

Legendarische fragmenten

Al snel werd regionale televisie bijzonder populair. In Vlaanderen en zeker in West-Vlaanderen. "Limburgers en West-Vlamingen zijn heel honkvast. Die zijn zeer betrokken bij hun eigen regio. Dat is natuurlijk voor hen iets om naar uit te kijken. Nieuws dat nu eens niet vanuit Brabant of Antwerpen kwam. Maar uit hun eigen regio. Dat is iets wat hen boeide en dat is ook gebleken. Nu dertig jaar later nog."

Wij vieren onze verjaardag met een nieuwe talkshow ‘Preus lik Dertig’: acht weken lang, telkens op woensdagavond. Bekende en minder bekende West-Vlamingen blikken terug. Met legendarische fragmenten uit ons archief.