Bijzondere beroepen in de kijker in Jabbeke

‘Vroeger wilden jongeren bakker of slager of advocaat of journalist worden. Anno 2019 vraagt de arbeidsmarkt meestal heel andere competenties van jongeren. Daarom willen we jongeren vanaf 11-12 jaar warm voor maken voor beroepskeuzes met toekomst’, zegt Luc Declercq van Rotary Jabbeke.

Bedoeling is dat de jongeren proeven van opleidingen en jobs die binnen 7 jaar ‘hot’ zullen zijn. De organisatie gaat dit jaar volop voor Steam-opleidingen: science, technology, engeneering, art en mathematics. Op het programma staan onder meer drones testen, robots en treinen programmeren, 3-D printen en graffiti spuiten.