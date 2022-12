Bijzonder theaterstuk in Zwevegem zonder geluidsinstallatie

Vijf Zuid-West-Vlaamse theatergezelschappen wagen zich samen aan een heel bijzondere voorstelling in de Transfo in Zwevegem. Het gaat over robots, zij worden slimmer dan de mens en verdringen de mens. Het stuk RUR wordt gespeeld zonder geluidsinstallatie.

RUR is een toneelstuk waarin de Tsjechische auteur Karel Capek een toekomst beschrijft waarin mensachtige robots aan de lopende band worden geproduceerd. Het verhaal is in 1920 geschreven, maar wordt met artificiële intelligentie wel heel actueel.

RUR wordt gespeeld zonder geluidsinstallatie, maar elke toeschouwer krijgt een hoofdtelefoon. 19 acteurs en 20 figuranten uit 5 theatergezelschappen uit Zwevegem, Deerlijk en Gullegem brengen de voorstelling in een decor van zeven meter hoog. Er volgen nog een tiental voorstellingen tot 23 december in de Transfo in Zwevegem.