Bijzonder: Brandweer redt papegaai met ladderwagen

De papegaai was vermist sinds gisteravond. Het baasje kwam rond 23u ten val op het Meunyckenplein in Koekelare en zijn vogel was gaan vliegen.... Een zoektocht leverde niets op. Tot vanmorgen halftien. De papegaai werd gespot in de buurt van de kerk in Koekelare.

Interventie met ladderwagen

De ploeg van de Brandweer Koekelare riep de ladderwagen op van de collega's uit Veurne om tot bij de vogel te geraken. De papegaai kon uiteindelijk worden gevangen en verkeert in goede gezondheid.

Baasje en dier werden opnieuw herenigd op de begane grond. Eind goed, al goed.

Met dank aan Brandweer Westhoek voor de foto's: