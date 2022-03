Twee Ieperlingen hebben een militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog in Lego nagemaakt. Het werk bestaat uit meer dan 22.000 blokjes en is de hele maand april te zien in het museumcafé in de Lakenhallen in Ieper.

Het gaat om Hedge Row Trench Cemetery in het Palingbeekdomein in Zillebeke met 98 graven, vooral Britse. Die staan in een cirkelvorm, verwijzend naar de mijnenkraters die in de omgeving geslagen werden tijdens de mijnenslag van juni 1917. Ook het Cross Of Sacrifice is minutieus nagemaakt.

Meer dan 100 uren werk

De twee bouwers hebben hier meer dan 100 uur aan gewerkt. Eerder maakte één van hen ook al de Lakenhallen en het Belfort na, hij haalde enkele jaren geleden de finale van het tv-programma Lego Masters.