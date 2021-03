Bijzonder: 10 kilo haar van 450 coronakapsels op 1 maand

Herenkapper Alexander uit de Kerkstraat in Anzegem hield vier weken lang het haar bij van zijn klanten. Het resultaat van meer dan 450 herenkapsels is een berg haar van wel 10 kilo.

Veel meer dan hij gewoonlijk moet bijeen vegen, en dat allemaal door de lange lockdownkapsels.

“Toch een enorm pakske, als je het hier zo ziet liggen”, Alexander Corbanie (49) bekijkt goedkeurend de hoop haar in zijn kapperszaak. Je kan de verschillende haarkleuren mooi onderscheiden al blijkt het merendeel een bruin tot lichtbruin kapsel te hebben.

Haar laten groeien door corona

“Het is veel meer dan anders, uiteraard, door de corona hebben heel wat mannen hun haar laten groeien. Sommigen hebben zelf met de tondeuse geëxperimenteerd. Enkelingen staken zelfs de grens met Frankrijk over om daar hun haar te knippen tot het daar ook niet meer kon”, weet de kapper.

Hij is gelukkig dat hij opnieuw aan de slag kan. Op dit moment zijn er klanten die nog steeds voor het eerst moeten komen sinds de heropening. Al zijn er ook al klanten die al een tweede keer langskomen.

(lees verder onder de foto)

Het is niet altijd even gemakkelijk geweest voor de Anzegemse kapper. Tijdens de eerste lockdown heeft hij nog heel wat klusjes kunnen doen in huis. Maar de tweede lockdown zakte het moraal dieper.

“Hij zat wel diep, gelukkig steunen de kappers elkaar wel. Maar mocht dit nog langer duren, dan was dit financieel waarschijnlijk ook moeilijk geworden”, vertelt Anja Scherpereel (49), de vrouw van Alexander.

“Het zat hem vooral in het verlengen, we hadden geen enkel perspectief. Elke keer werd het vooruit geschoven. En dat is niet geestig die lockdown, ik doe mijn werk graag en plots mocht je dat niet meer doen”, verzucht Alexander.

Wat nu met haar?

Hij hield zich tijdens de sluiting vooral bezig met wandelen, koken en kuisen. Eens de kapperszaak opnieuw open kon, voegde hij spontaan een extra openingsdag toe. “Ik heb direct de maandag ook opengezet om te knippen. Ik vond dat maar normaal er was werk genoeg”, zegt Alexander.

Wat er nu met het haar zal gebeuren? “Dat gaat de vuilbak in. Het is veel te kort om pruiken mee te maken zoals voor Thinkpink. Mannen hebben doorgaans niet zo’n lang haar.”