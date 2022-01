Bijna wekelijks varen Russische oorlogsschepen voor onze kust

In 2021 hebben 76 Russische oorlogsschepen in 44 passages langs onze Vlaamse kust gevaren, wel buiten de territoriale 12-mijlszone. Dat zegt kamerlid Jasper Pillen uit Brugge, die de cijfers opvroeg bij Minister van Defensie Ludivine Dedonder.

“Hoewel er in vergelijking met het recordjaar 2020 een lichte terugval is vast te stellen, blijft de toename op de lange termijn toch opvallend” stelt Pillen vast, die ook vorig jaar de cijfers opvroeg. In 2021 voerden 76 schepen in 44 passages langs onze kust, in 2020 waren dat er nog 88 in 53 passages.

In vergelijking met 2015 is er bijna een verviervoudiging. 2021 is na 2020 het jaar met de meeste passages sinds 2015. Concreet komt het erop neer dat er bijna elke week een passage is van één of meerdere Russische oorlogsschepen langs onze kust. “Dat is enorm," zegt Pillen. “In 2021 is een belangrijke toename vast te stellen van schepen die kunnen ingezet worden bij amfibische landingsoperaties. En in de eerste maand van 2022 lijkt het er op dit vlak niet kalmer aan toe te gaan in het Kanaal.”

De Belgische patrouilleschepen van de marinecomponent, de Castor en de Pollux, hebben als taak deze passages te monitoren, dit naast hun talrijke andere opdrachten zoals patrouilleren in onze wateren, milieu- en visserijcontrole en ondersteuning van de andere overheidsdiensten, bijvoorbeeld bij het zoeken en redden naar transmigranten die de overtocht wagen. “Gelet op onze belangen in onze wateren, bijvoorbeeld op het vlak van energiebevoorrading, is het absoluut aangewezen om deze passages van zeer dichtbij op te volgen” stelt Pillen. “Onze strategische belangen op zee zijn gigantisch, wat betekent dat je ze moet beschermen.”

Niet in territoriale wateren

"Defensie toont hier opnieuw dat ze met relatief beperkte middelen een belangrijk rol speelt - ter land, ter zee en in de lucht - om onze nationale en collectieve veiligheid te garanderen" onderstreept Pillen. Pillen blijft daarom, zeker gezien de huidige militaire-politieke spanningen rond Oekraïne, pleiten voor een versterking van onze marine. “De uitbreiding van onze patrouillevloot met zeker 1 extra vaartuig moet op de agenda.” Pillen gaat daarover de Minister ondervragen.

Er zijn sinds 2015 geen geregistreerde meldingen van Russische schepen die onze territoriale wateren zijn binnengevaren.