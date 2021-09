Bijna vergeten volkssport straks helemaal vergeten?

De Koninklijke Gaaibolders uit Ieper hebben door de coronacrisis anderhalf jaar niet meer kunnen bollen. Deze bijna vergeten volkssport is in Ieper nog altijd populair met zo’n 45 leden. Maar de vraag rijst nu of het gaaibollen in Ieper zal kunnen blijven voortbestaan.

Want de bestuursleden worden een dagje ouder en intern valt er niet meteen opvolging te verwachten. Dus doet voorzitter Roland Outtier in naam van het bestuur een oproep: “Zijn er liefhebbers, die bereid zijn om toe te treden tot onze gaaiboldersmaatschappij en ook een handje willen helpen bij het opslaan en het afbreken van de boltra? Want dat is toch telkens wel een half uur werk. Daarbij moet ook nog de zaal telkens worden klaargezet en weer opgeruimd. Bereidwillige handen zijn dus zeker welkom." (lees verder onder de foto)

Meer nog, als er zich geen verse krachten aandienen, is de vereniging verplicht om de boeken te sluiten. Daarmee zou dan een einde komen aan een Ieperse volkssportvereniging, die 65 jaar geleden opgericht werd. Roland (70) is zelf al 50 jaar lid en voorzitter sinds 1986. Hij legt uit wat gaaibollen precies inhoudt: “Gaaibollen s een volkssport die uit de cafés is gegroeid. De boltra is 18 meter lang, die we elke maandelijkse bolling opbouwen en weer afbreken. Op het einde van de baan staat een gaaiberd met 11 pinnen, waarop houten blokken staan, die we vogels noemen. Die hebben een verschillende puntenwaarde. De bedoeling is om er met twee keer zes bollen zoveel mogelijk vogels omver te werpen, wat resulteert in een puntenaantal. De bollen zijn in feite platte ronde metalen schijven met een diameter van 9 cm en een afgeschuinde kant. Gaaibollen is niet te vergelijken met petanque of trabolling met grote houten kaasbollen. Het lijkt meer op boogschieten op de liggende wip, maar dan zonder boog en pijl.”

De Ieperse Gaaibolders komen elke eerste zondag van de maand bijeen om 16.30 uur in de Sint-Maartenskring in de Lange Meersstraat. Als ze tegen eind deze maand geen nieuwe krachten vinden, betekent dat dus het einde van deze volkssportvereniging.