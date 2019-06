Start van de examenperiode in juni: dat is ook de bekende sprong in de Brugse reitjes.

Het is een traditie stilaan: net voor de eindexamens springen leerlingen van Sint-Leo Hemelsdaele in Brugge in de reitjes. ‘Zich mentaal opfrissen’ heet het dan, een dag voor hun eerste examen. Bij de sprong vanmiddag was het niet warmer dan 18 graden, het water nog veel kouder en dus is de verfrissing letterlijk te nemen.

De gekleurde bonte bende kwam er na een korte duik vol ambiance weer uit het water.

Verslag zie je om 18.00 op Focus.