Bijna drie keer meer passagiers op Oostendse luchthaven dan tweede kwartaal vorig jaar

Het aantal passagiers dat via de luchthaven van Oostende reist is in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw explosief gestegen, tegenover vorig jaar. Bijna drie keer meer, maar vorig jaar was dan ook nog een coronajaar, maar toch ook 80% meer dan in 2019.

Ruim 103.000 passagiers passeerden in het tweede kwartaal van dit jaar langs de luchthaven Oostende-Brugge. "Dat is een stijging van 271% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Wanneer we kijken naar 2019, behalen we opnieuw 80% van de passagiersaantallen van voor corona. Dit komt voornamelijk door het gewijzigde aanbod: enkele bestemmingen in Tunesië, Turkije, Bulgarije en Egypte worden dit jaar niet aangevlogen", zegt CEO Eric Dumas.

De zomer moet ook een topper worden, verwacht de luchthaven: "Reizigers hebben duidelijk opnieuw zin om te reizen. In juli en augustus verwachten we maandelijks meer dan 40.000 passagiers", zegt Dumas. In totaal verwelkomde de luchthaven tijdens de eerste jaarhelft 156.493 passagiers. Dat is 380% meer dan in 2021 en 18.7% minder dan in het recordjaar 2019.

Iets minder goederen

Het vrachtvervoer daalde wel het afgelopen kwartaal, voor het eerst sinds 2020: met een vijfde. Maar er passeren toch nog altijd 80% meer goederen langs Oostende dan in 2019.