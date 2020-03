Bijna de helft van de werknemers tijdelijk werkloos in maart

Na een analyse van de eerste 28.162 loonberekeningen deze maand ziet hr-dienstengroep Liantis dat 4 tot 5 op de 10 medewerkers in ons land minstens één dag in maart tijdelijk werkloos zijn geweest.

Vooral de provincies Limburg en West-Vlaanderen blijken koploper: daar waren respectievelijk 49% en 48% van alle medewerkers de afgelopen maand tijdelijk werkloos. In Antwerpen was dat in vergelijking ‘slechts’ 34% van alle medewerkers.

Aantal medewerkers in tijdelijke werkloosheid:

Limburg 49%

West-Vlaanderen 48%

Vlaams-Brabant 44%

Brussel 40%

Oost-Vlaanderen 36%

Antwerpen 34%



In de sectoren zien we ook al enkele opvallende zaken. Zo is 79% van de medewerkers in de kapperssector minstens één dag tijdelijk werkloos geweest in de maand maart. In de bouwsector is dat zelfs 82%, terwijl het in de dienstenchequesector om 76% ging. Bij de zelfstandige kleinhandel ging het dan weer om 44%. Nog opvallend: in de sector van de ziekenhuizen was bijna 30% van de medewerkers tijdelijk werkloos. Bij de vrije beroepen ging het om 25% van de medewerkers.