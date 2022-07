Bijna 9 op de 10 redders slaagt voor zwemproef op zee

Wie redder wil worden aan zee moet een heel jaar opleiding volgen. Naast theorie krijgen de redders in spe ook praktijklessen in het zwembad. Maar dan moet het moeilijkste nog komen: een test in zee. Die vond vanmorgen plaats in Westende.

Zo'n 90 redders hebben deze ochtend hun test in zee afgelegd. Ze moeten 100 meter heen en terug zwemmen en dan nog eens hetzelfde traject, maar op de rug en met polsen uit het water. De laatste test voor de 17- en 18-jarigen die volwaardig kustredder willen worden.

1400 redders

"In de wintermaanden kunnen we de zeewemproef niet organiseren. Dus de kandidaten die slagen voor de praktijkexamens in het zwembad krijgen een attest waarmee ze een jaar op het strand mogen staan, binnen het jaar moeten ze dan de zeewemproef doen", zegt opleidingsdirecteur Nick Goethals.

80 van de 91 redders zijn vandaag al geslaagd, in augustus krijgen de anderen nog een tweede kans. Elk seizoen staan er 1400 redders aan zee. In juli en augustus zijn dat er 450 per dag.