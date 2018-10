Bijna 9 miljoen voor restauratie Lakenhal en Belfort Ieper

Dat is een behoorlijk bedrag. “Het in oorsprong 13de eeuwse Belfort is een icoon van de stad Ieper, maar ook het toonbeeld van de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog. De lakenhal symboliseert de middeleeuwse bloeiperiode van Ieper als Europese handelsmetropool. Samen vormen zij het meest indrukwekkende en alleszins het grootste burgerlijk gebouw in Europa", zegt Geert Bourgeois, bevoegd voor erfgoed. "Met de restauratie verzekeren we het voortbestaan van deze twee erfgoedparels voor toekomstige generaties”. De som van 8,7 miljoen zal worden toegekend in vijf schijven over een periode van vijf jaar. Tijdens de werken zullen bezoekers van het in Flanders Fields en het Ypermuseum blijven genieten van de erfgoedwaarden, want de werken worden gefaseerd uitgevoerd.