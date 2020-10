Bijna 80 besmettingen in WZC in Menen

In woonzorgcentrum Andante in Menen zijn al bijna 80 positieve coronagevallen geteld: 53 bewoners en iets meer dan 20 medewerkers hebben positief getest. Dat zegt schepen van Zorg Renaat Vandenbulcke.

Het woonzorgcentrum opende intussen twee COVID-afdelingen om besmette bewoners en medewerkers af te schermen. Het besmet personeel, dat geen verschijnselen vertoont, werkt gewoon door.

Sinds begin september is het woonzorgcentrum gestart met testrondes nadat een van de bewoners besmet bleek. Uit de laatste testronde blijken dus heel wat bewoners en medewerkers besmet. Bezoek is voorlopig niet toegestaan. "Wel zorgden we ervoor dat mensen op de corona-afdeling een kamer hebben aan het raam of op de gelijkvloerse verdieping zodat er raamcontact mogelijk is", zegt schepen Vandenbulcke. Deze week wordt er een nieuwe testronde gehouden.

Het OCMW-rusthuis Andante werd al zwaar getroffen tijdens de eerste coronagolf. In april bleek een 40-tal van de zowat 200 bewoners positief. Van de bijna 200 medewerkers waren er toen 24 besmet met Covid-19.

