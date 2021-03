Daarvan hebben er zich 3.600 aangemeld om te helpen in de West-Vlaamse vaccinatiecentra. Dat blijkt uit cijfers opgevraagd door Vlaams Parlementslid Brecht Warnez. Via het platform "Help de helpers" kunnen vrijwilligers zich aanmelden om te helpen in de vaccinatiecentra. Vrijwilligers kunnen zich inzetten in verschillende rollen zoals arts, verpleegkundige, steward of onthaalmedewerker. Registreren kan nog steeds via helpdehelpers.be