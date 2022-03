Bijna 500 alarmknoppen voor slachtoffers van stalking

Politiediensten in West-Vlaanderen voorzien in alarmknoppen voor slachtoffers van stalking. Het gaat om een kleine drukknop die de noodcentrale op de hoogte brengt wanneer iemand zich bedreigd voelt. De gps-coördinaten worden verstuurd zodat agenten snel ter plaatse kunnen komen.

Het stalkingalarm is via bluetooth verbonden met een smartphone. Die doet de noodoproep, waarna de politie in minder dan tien minuten ter plaatse komt om het slachtoffer en eventueel kinderen in veiligheid te brengen.

Nut bewezen

Niet iedereen kan aanspraak maken op de drukknop. Slachtoffers kunnen zich aanmelden bij een specifieke dienst van de politie. Die bekijkt of het stalkingalarm nut kan hebben. Tussen slachtoffer en dader mag er geen vrijwillig contact meer zijn, behalve in het kader van de omgangsregeling rond de kinderen.

Een proefproject in Gent heeft de voorbije jaren zijn nut bewezen. Veertig slachtoffers, meestal vrouwen tussen de 30 en 40 jaar, kregen een stalkingalarm. Dat resulteerde in 21 alarmoproepen en tien arrestaties.

90% voelt zich veiliger

Bij de evaluatie van het project blijkt dat bijna 90 procent van de vrouwen zich een stuk veiliger voelt met de drukknop op zak. 70 procent van de slachtoffers deed na zes maanden geen aangifte meer. Het kleine toestel heeft waarschijnlijk dus ook een afschrikkend effect.

In België registreert de politie jaarlijks meer dan 20.000 aangiftes van stalking, vaak door ex-partners.

Ook Oost-Vlaanderen stelt alarmknoppen ter beschikking. In totaal kunnen slachtoffers gebruik maken van 490 van die toestellen. Later komen ook andere provincies aan de beurt. Het project is vandaag voorgesteld door federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in Oudenaarde.