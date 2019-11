Bijna 400 lopers op uitgeregende Halloweenrun

Op het Accent Business Park in Roeselare trotseerden een kleine vierhonderd lopers de regen voor de Mercure Halloween Run, een organisatie van het gelijknamige hotel.

De deelnemers hadden de keuze tussen 5 of 10 km lopen, en voor de allerjongsten was er een traject van één of een halve kilometer. Ondanks het slechte weer komt er zo volgend jaar zeker een tweede editie van de loopwedstrijd.

Het Mercure Hotel in Roeselare bestaat vijf jaar en mocht al 150 000 mensen te slapen liggen. Het hotel dat ook over een compleet uitgeruste fitness beschikt, is vooral populair bij voetbal- en wielerploegen. Om de verjaardag te vieren organiseert het hotel vijf activiteiten, waaronder de Halloween Run van vandaag.

Op vrijdag 15 november wordt 5 meter taart verkocht, verdeeld in 300 stukken; En op 13 december staat een benefiet-gala-avond op het programma. De opbrengst van alle activiteiten gaat begin volgend jaar naar vijf goede doelen uit de regio Roeselare: het sociaal restaurant Mannahuis, Kloen dat samenwerkt met de ziekenhuisclowns, de Televestiaire, bijzondere jeugdzorg Onze Kinderen en De Rode Lopers, die strijden tegen kanker.

Bekijk hieronder de instagram story van deze Halloween Run door onze festivalreporter Louise