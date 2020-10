Bijna 2.500 coronapatiënten in het ziekenhuis, kaart West-Vlaanderen blijft donkerrood

Bijna 2.500 coronapatiënten in ziekenhuis

Er zijn in de periode van 8 tot 15 oktober, de jongste zeven dagen waarvoor geconsolideerde gegevens beschikbaar zijn, gemiddeld 7.876 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld, een stijging van 79 procent.

In die periode overleden ook gemiddeld 30,3 coronapatiënten per dag, een stijging met 14,3 tegenover één week eerder. Dat brengt het totale aantal overlijdens na een coronabesmetting op 10.413.

Van 11 tot 18 oktober waren er ook gemiddeld 251,9 ziekenhuisopnames per dag, exact een verdubbeling tegenover een week eerder. Inmiddels blijkt ook dat er vorige week al zeker twee dagen waren met meer dan 10.000 bevestigde besmettingen. Volgens geüpdatete cijfers waren er dinsdag 12.051 nieuwe besmettingen en woensdag 10.932.

De cijfers in West-Vlaanderen

De meeste nieuwe gevallen de jongste 14 dagen zijn geteld in Menen (352) en Kortrijk (347). In Alveringem (7) en Zuienkerke (8) zijn het minste aantal nieuwe gevallen geteld.

Als we de cijfers bekijken in verhouding tot het aantal inwoners dan kleuren Zonnebeke, Menen en Mesen het meest rode in de provincie. Het minste aantal nieuwe gevallen in verhouding tot de populatie is te zien in Beernem, Alveringem en Oudenburg.

Opvallend is dat provinciehoofdstad Brugge het minst rood kleurt van alle West-Vlaamse centrumsteden, in verhouding tot het aantal inwoners.

* Top 10 van de gemeenten met de meest bevestigde gevallen de voorbije 14 dagen

1. Menen 352

2. Kortrijk 347

3. Brugge 268

4. Roeselare 267

5. Ieper 224

6. Oostende 212

7. Waregem 177

8. Wevelgem 141

9. Tielt 139

10. Zonnebeke 133

* Top 10 van de gemeenten met de minst bevestigde gevallen de voorbije 14 dagen

1. Alveringem 7

2. Zuienkerke 8

3. Mesen 10

4. Vleteren 11

5. Oudenburg 14

6. Ruiselede 16

7. Dentergem 16

8. Spiere-Helkijn 16

9. Damme 18

10. Beernem 19

* Top 10 van de gemeenten met de meeste gevallen de voorbije 14 dagen (in verhouding tot aantal inwoners)

1. Zonnebeke

2. Menen

3. Mesen

4. Ledegem

5. Moorslede

6. Spiere-Helkijn

7. Langemark-Poelkapelle

8. Tielt

9. Lo-Reninge

10. Ardooie

* Top 10 van de gemeenten met de minste gevallen de voorbije 14 dagen (in verhouding tot aantal inwoners)

1. Beernem

2. Alveringem

3. Oudenburg

4. Damme

5. Blankenberge

6. Dentergem

7. Harelbeke

8. Ichtegem

9. Brugge

10. Houthulst

Bekijk hieronder de cijfers per West-Vlaamse stad of gemeente. De kleurschaal is dezelfde als de kleurschaal die wordt gehanteerd voor het reisadvies binnen Europa. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Oranje zit tussen de 20 en 100 bevestigde gevallen in de voorbije 14 dagen, geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 20 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.