Bijna 2.000 coronaboetes uitgeschreven in Kortrijk

Het gaat vooral om inbreuken op het verplaatsings- en samenscholingsverbod.

In maart werden 323 inbreuken geregistreerd, in april 797, in mei 403. In juni was er sprake van 49 boetes, in juli van 43 en in augustus van 183. De 53 corona-pv’s van september bestaan voor meer dan de helft uit inbreuken op het burgemeestersbesluit dat mondmaskers verplichtte binnen de kleine ring. Er werd ook één voertuig in beslag genomen tijdens deze periode.

“In de eerste maanden ging het voornamelijk om inbreuken op het samenscholings- en verplaatsingsverbod”, zegt Wouter Vermeersch. “Tussen augustus en september ging het vooral om inbreuken op de verplichte mondmaskerdracht eerst in gans Groot-Kortrijk en later binnen de kleine ring.”