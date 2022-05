Bijna 20 inbreuken op gebruik voorbehouden parkeerplaatsen in Brugge

Bij controles op het correct gebruik van parkeerkaarten voor mensen met een beperking in Brugge bijna twintig inbreuken vastgesteld.

Het gebeurt nog vaak dat mensen onterecht parkeren op voorbehouden plaatsen voor mensen met een beperking. De voorbije zeven jaar zijn bij controles bijna 350 van die parkeerkaarten ingetrokken na het onrechtmatig gebruik ervan.

Bij de actie gisteren lag er bij negen auto’s geen parkeerkaart voor mensen met een beperking, zes hadden een ongeldige of vervallen kaart gelegd. Van drie was de kaart niet goed zichtbaar en één iemand had een kopie gelegd.

Wie misbruik maakt van zo’n kaart, of er parkeert zonder kaart, betaalt een boete van 116 euro.

Lees ook: