Bijna 2 miljoen euro steun voor West-Vlaamse bedrijven

Moderna Products uit Izegem maakt transportkooien voor huisdieren en is wereldwijd de vierde grootste speler. Avasco Solar is een relatief jong bedrijf dat ontstaan is uit Avasco Industries in Diksmuide. In een nieuwe vestiging in Ieper zullen montageframes worden ontwikkeld en geproduceerd om zonnepanelen te plaatsen op platte daken of daken met een kleine hellingshoek. Dezeure uit Veurne is dan weer een kmo die een 15-tal types transportmiddelen voor de landbouw en de industrie ontwikkeld heeft en die zelf fabriceert en verkoopt. De drie bedrijven investeren zelf bijna 33 miljoen euro en zorgen voor extra tewerkstelling. Vlaanderen kent een steun van ruim 1,8 miljoen euro toe.