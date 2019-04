Bijna 1.700 bijkomende plaatsen in 11 scholen

De voorbije jaren werd vooral in extra plaatsen in het basisonderwijs geïnvesteerd. Nu is er door de groei van het leerlingenaantal in het secundair onderwijs een inhaalbeweging in schoolcapaciteit nodig.

Concreet komen er bijvoorbeeld in Kortrijk in het Guldensporencollege 200 plaatsen in de klas bij. Ook het Don Boscocollege en PTI campus Wetenschap en Groen realiseren allebei 200 bijkomende plaatsen in de klas. Het Sint-Jozefinstituut in Oostende zal 180 extra plaatsen in de klas realiseren en VMS in Roeselare zal er 120 realiseren. (lees verder onder de tabel)

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Vandaag zetten we een belangrijke nieuwe stap om het tekort aan plaatsen in scholen in Vlaanderen en Brussel weg te werken. We investeren de volgende jaren 200 miljoen euro in extra plaatsen in de klas in Vlaanderen en Brussel. Met 150 miljoen daarvan creëren we 18.500 bijkomende plaatsen, waarvan ruim 16.000 in het secundair onderwijs. In de provincie West-Vlaanderen komen er in totaal 1.669 plaatsen bij in 9 scholen. Die zijn allemaal voor het secundair onderwijs. Daarvoor wordt 8,6 miljoen euro geïnvesteerd in West-Vlaamse scholen.”