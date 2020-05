Bijna 100 ongevallen met kusttram in 2019

Vorig jaar gebeurden er aan de kust 98 ongevallen met een tram van De Lijn. De voornaamste oorzaak daarbij is een val of verlies van evenwicht. Dat blijkt het antwoord op een parlementaire vraag van Bert Maertens (N-VA) aan minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

De kusttram reed vorig jaar 92.705 ritten, goed voor 2.969.000 gereden kilometer. Daarbij werden er 98 ongevallen geregistreerd. Twintig mensen werden het slachtoffer van een val of verlies van evenwicht op de tram. “Acht mensen werden het slachtoffer van een ongeval met een tramdeur. Vijf keer was er een aanrijding tussen een tram en een wagen, bestelwagen of vrachtwagen. . Het aantal voetgangers dat werd aangereden of aangetikt bleef beperkt tot vier”, verduidelijkt Maertens.

Vier slachtoffers na agressie

In 2019 werden er tussen De Panne en Knokke vier slachtoffers geregistreerd als gevolg van een daad van agressie. Bert Maertens: “Er waren vorig jaar slechts twee ongevallen met fietsers. Positief is ook dat er geen enkel ongeval was met moto’s of motorfietsen.