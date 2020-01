De helikopters van de luchtmachtbasis in Koksijde hebben vorig jaar 93 reddingsmissies uitgevoerd. Dat zijn er 17 meer dan het jaar daarvoor. Alles samen werden daarbij 27 mensen opgepikt, en dat zijn er precies evenveel als in 2018.

De meeste reddingsacties in 2019 gebeurden door de Caiman: 89 in totaal of 46 meer dan het jaar voordien. De Caiman of NH90 nam het eind maart volledig over van de Sea King die toen de allerlaatste keer uitvloog. Tijdens die laatste drie maanden voerde de iconische Sea King nog 4 reddingsmissies uit en pikte 5 mensen op.