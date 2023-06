" Bijna 1 op 5 van de bussen in West-Vlaanderen niet op tijd "

In 2022 reed bijna 1 op 5 van de West-Vlaamse bussen niet op tijd. Bovendien werden er 18.721 ritten geschrapt. Dat blijkt uit cijfers die Annick Lambrecht (Vooruit) kon inkijken. “Nog nooit waren er zoveel geschrapte ritten omwille van personeelsgebrek in West-Vlaanderen," zegt ze.

“Van de bussen en trams die wel uitrijden, reed in 2022 bijna 1 op 5 niet op tijd en werden 18721 ritten geschrapt," laat Annick Lambrecht weten. "Concreet betekent dit dat er in vervoersregio Brugge meer dan 10.000 ritten afgeschaft werden, dat zijn 28 afgeschafte ritten per dag in de vervoerregio Brugge alleen. Daarnaast blijkt uit de cijfers dat er in vier jaar tijd procentueel bijna een verdubbeling is van het aantal geschrapte ritten omwille van personeelsproblemen (2018: 0,59% 2022: 1.01%)."

Annick Lambrecht: “Die resultaten zijn bedroevend. Hoe willen we dat meer mensen het openbaar vervoer nemen als de bus of tram ofwel niet komt, ofwel te laat komt? Steeds meer ritten worden geschrapt omdat er geen chauffeurs worden gevonden. Al jaren vragen wij aan de minister om de job van buschauffeur opnieuw aantrekkelijk te maken door hen betere voorwaarden en hogere lonen te geven.”